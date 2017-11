Agenten halen onwillige bewoner Fort Oranje uit zijn caravan

Minder zebrapaden, minder ongelukken? 'Dit is een knieval aan de hufterigheid'

12:23 BREDA - Het zebrapad aan de Terheijdenseweg in Breda was het allereerste in Nederland. 1949, bedoeld om de veiligheid van de voetganger bij het oversteken zo goed mogelijk te garanderen. Een baanbrekende vinding. Letterlijk.