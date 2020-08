Agenten betrappen drugdealers op heterdaad in Breda, verkoper heeft thuis nog veel meer drugs

De liefde voor jeugdzorg zit diep bij Marco (50) – ‘ik zou niks anders willen doen’ – maar hoe houdt hij het vol?

28 augustus De jeugdzorg in Nederland zit al een tijdlang in de hoek waar de klappen vallen. Na de enorme bezuinigingen in de afgelopen jaren neemt nu ook de animo voor een baan in de sector flink af. Is er straks nog wel hulp voor onze probleemjongeren?