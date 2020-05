Agente met fles geslagen in Breda, gewond naar ziekenhuis

3 jaar na deze laatste groepsfoto op Lowlands is Beekse Anja van den Beemt (51) overleden

10:09 PRINSENBEEK - Het is 2017 wanneer op Lowlands een groep Bekenaren op de foto gaat in de Alphatent. Dat is traditie. De Beekse festivalgangers maken al sinds 2009 zo'n foto. Alleen is deze heel bijzonder. Het is, zo blijkt uit een tweet van haar vriendin Ellen Gerritsen, de laatste keer dat Anja van den Beemt erop staat.