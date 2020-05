Agent treft praatgrage 'cokesmokkelaar' in de kroeg

BREDA/MOERDIJK - Een bende vermeende cokesmokkelaars reed bijna een medewerker van een fruitimporteur uit Moerdijk dood. Om hun cocaïne te beschermen waren ze nietsontziend. Ze liepen tegen de lamp door een agent die in de kroeg in Rotterdam-Zuid een praatje met ze aanknoopte.

Inmiddels moeten zeven verdachten zich voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor de daden van de bende, waarvan zeker drie man bij de importeur werkte.

Om de ontdekking van een transport met 100 kilo cocaïne te voorkomen, zouden de vermeende smokkelaars in september 2018 op de A59 bij Made bijna een medewerker van een bedrijf in Moerdijk dood hebben gereden.

100 kilo coke

In Moerdijk zou net 100 kilo coke worden uitgeladen, die in een boot vol bananen naar de haven van Vlissingen was gekomen. Om de voorman te stoppen, haalden twee Rotterdammers de man op de snelweg in, waarna ze hard op de rem stapten. De kleine Fiat vloog drie keer over de kop. De twee Rotterdammers Faker W. en Richard van G. worden daarom verdacht van een poging tot doodslag. Overigens zou de voorman op een ander moment nog een tweede keer zijn aangereden.

Het vermoeden is dat de verdachten werkten voor een veel grotere organisatie smokkelaars.

Het politiewerk voor de zaak (codenaam Rieslaner) begon al in 2016 toen een agent de opdracht kreeg om globaal eens een beeld te schetsen van de criminaliteit in Rotterdam-Zuid. De zogenaamde verkenner kwam in een café in contact met Abdullah T., een 30-jarige veelpraat die bij de Moerdijkse fruitimporteur werkte. Advocaat Jaap-Willem Roozemond van T. deed het dinsdag voorkomen alsof er een uitgebreid onderzoek naar T. bezig was, maar dat was niet zo volgens officier van justitie Marco van Leeuwen. ,,Hij was maar één van de vele contacten die de verkenner opdeed.”

Politie tapte telefoons af

T. en de agent praatten regelmatig met elkaar. Van Leeuwen: ,,Een luisterend oor was voor de verdachte al genoeg om al zijn criminele zaken te vertellen. Pas in 2018 werden de contacten tussen T. en de agent zo frequent en vriendschappelijk dat er de noodzaak was om echt stelselmatig informatie in te winnen.” Dat was de feitelijke start van het strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie. De politie volgde de verdachten en tapte hun telefoons af.

In totaal worden ze verdacht van zeker vier coketransporten van in totaal 1360 kilo. De cocaïne ging naar Vlissingen, Moerdijk, Den Haag en een distibutiecentrum van een supermarkt in Etten-Leur.

Onderzoek grote inbreuk op privéleven

Advocaten van de verdachten wilden de rechtbank doen geloven dat het onderzoek een te grote inbreuk is geweest op het privéleven van de verdachten. Ze willen dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard, vanwege een oneerlijk proces. De verdachten zouden dan vrijuit gaan.

Van Leeuwen was het daarmee niet eens. ,,De politie kan niet alleen maar vanuit het bureau zicht krijgen op de criminaliteit. Het is noodzakelijk om soms andere methoden te gebruiken. Als je kijkt naar Colombia; dat land is eigenlijk volledig doorvlochten met criminaliteit rond drugs. De maatschappij daar is volledig gecorrumpeerd. Havens worden gecontroleerd door drugskartels. Mensen worden geliquideerd. Dat is nu precies wat we hier proberen te voorkomen. Dat willen we niet. Daarom doen we dit zo.”