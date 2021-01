Agent Lars uit Breda doet mee aan Married at First Sight

Winkelke­ten Hutspot failliet: ‘Heel triest dat dit is gebeurd’

4 januari BREDA - Conceptstore Hutspot, waarvan een filiaal is gevestigd aan de Houtmarktpassage in Breda, is failliet verklaard. De basis van deze zaak die eind 2019 werd geopend is in 2012 gelegd in Amsterdam. Het faillissement raakt behalve de zaken in Amsterdam (3) en Breda ook de vestigingen in Den Bosch, Eindhoven en Utrecht.