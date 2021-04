Agent in het gezicht gespuugd door Bredanaar

Proeflo­kaal Brack heropent in oude machinehal, mét terras: ‘We kunnen niet wachten’

9 april BREDA - ,,Dat perspectief, de ruimte. Dat is toch wel heel bijzonder”, zegt Tim van den Burg als hij een rondleiding geeft door het nieuwe Brack. Althans, nieuw: proeflokaal Brack is verhuisd van de open hal op het Backer en Rueb-terrein in het Bredase Havenkwartier naar de grotere gesloten hal, inclusief terras. De opbouw is in volle gang, op weg naar de feestelijke heropening.