Agent Hidde gooit roer om en vertrekt, met drone als reispartner

,,Iedereen zegt: ooit ga ik zo'n reis maken, naar de andere kant van de wereld. Dat vind ik een dooddoener", lacht Melcherts. ,,Die persoon ga ik niet zijn: ik ga gewoon."

Al sinds zijn achttiende heeft hij zijn leven ‘op de rit’, vertelt hij. Hij is politieagent in Breda. Een droombaan, vertelt hij. Hij staat op straat tijdens horecadiensten, maar is ook te vinden bij ongelukken in de stad. ,,Ik rijd vooral 112 meldingen, ik houd van de spanning." Enigszins berustend: ,,Misschien ga ik het wel missen, want dat laat ik nu achter me.”

27 december levert hij zijn uniform in, 9 januari pakt hij het vliegtuig: een enkeltje Zuid-Vietnam. ,,Een anderhalf jaar geleden kocht ik een drone. Impulsieve aankoop. Mijn eerste gedachte toen ‘ie er was. Eerlijk? Dat was: wat moet ik ermee?”

Maar al snel kreeg hij hem de lucht in en ging hij op pad: ,,Ik ben echt een in en in trotse Bredanaar, dus de eerste plekken die ik met de drone bezocht waren typisch Bredase plekken. Dat beeld pakken, iets smooth vastleggen, dat geeft echt een kick.”

En ook op Instagram begon hij op te vallen met de camerabeelden van zijn kleine vliegtoestel op zijn pagina Keep on Droning. ,,Had ik een week niets gepost, kreeg ik een bericht: gaat alles goed? Onder de filmpjes taggen mensen elkaar, sommige filmpjes worden wel honderdduizend keer bekeken”, zegt hij enthousiast. ,,Dat is zo tof."

Maar... ,,Zoals een Australiër op vakantie in Bali ooit tegen me zei: there’s more to life than work. Het begon te kriebelen… De droom gaan leven, op reis, en alles vastleggen met een drone. Een plus een is twee.”

Melcherts wil door Vietnam, door Laos, naar Cambodja, door Thailand, naar Birma, met de motor. Samen met zijn ‘Magic Pro’, de drone die meegaat. Het apparaat kan vijfhonderd meter de lucht in en zeven kilometer ver vliegen. Of je het toestel overal op mag laten stijgen? ,,In Nederland zijn daar strenge regels voor: in Vietnam zijn ze op het moment nog minder streng. In Thailand staan wel overal bordjes met ‘hier geen drone gebruiken’. Dat wordt nog een uitdaging."

En daarna? ,,Waarschijnlijk Indonesië, Filipijnen en Maleisië. Volop dronen, meer ervaring opdoen, alles vastleggen. Misschien dat het me lukt om geld te verdienen met de beelden. Ik sta overal voor open. Wie weet: lukt het niet. Doe ik ooit mijn uniform weer aan. Maar weet je? Misschien kom ik ook wel niet meer terug naar Breda.”