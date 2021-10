Agent die schoot op verdachte man in Breda handelde uit noodweer

Nicole had haar moeder nog zóveel willen vragen; nu helpt ze ouders een boek te maken voor hun kinderen

9 oktober Toen de moeder van Nicole Maas (35) uit Zundert overleed, zat ze nog met zoveel vragen die ze haar had willen stellen. Om andere ouders te helpen een naslagwerk van hun leven te maken, ontwikkelde ze de cursus Met liefde geschreven. In achttien onderdelen wordt het levensverhaal verteld. ,,Ik had dit zo graag van mijn eigen moeder willen hebben.”