Afzender nepbrieven in Roosendaal en Breda meldt zich bij politie

Vrienden en trainer herinneren in Breda vermoorde Paul Pluijmert: ‘Hij zei dat hij trots op me was’

12:16 Paul Pluijmert, voetballer van het Dordtse DFC, zou vorige week zaterdag 24 jaar zijn geworden. Dat werd hij niet, want op zondag 4 november werd hij doodgestoken na een avondje stappen in Breda. Vier vrienden en zijn trainer vertellen over hun mooiste herinneringen aan Paul en het verdriet over zijn dood.