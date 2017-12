Afwezigheid scholieren viel mee op ochtend na gala in Breda

BREDA - De afterparty van het Scholieren Gala Breda 2017 wordt dinsdagochtend gehouden in de schoolbanken. Want aanwezigheid is verplicht, zo lieten meerdere rectoren onlangs weten. Na een rondvraag blijkt het aantal afwezige leerlingen dinsdagochtend mee te vallen.

Rector Jan Hadders van het Mencia de Mendoza zegt geen ongewoon aantal afwezigen te hebben. ,,Het is lastig te zeggen of de afwezige leerlingen er deze ochtend niet zijn door het weer of het gala van gisteravond.''

Ongelukkige dag

Het Stedelijk Gymnasium besloot om vorige week, net als het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV), een brief naar alle bovenbouwleerlingen te sturen. Rector Breuer: ,,Het feest vindt plaats op een ongelukkige dag. Daarom verstuurden we vrijdag een brief waar we wezen op de verplichte aanwezigheid de ochtend na het gala.''

Breuer vertelt niet op de hoogte te zijn van het precieze aantal afwezigen: ,,Maar ik denk dat het wel meevalt.''