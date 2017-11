Afvalinzameling blijft gemoederen in Baarle-Nassau bezighouden

Achtmaalse schooljeugd eet bammetje met de burgemeester

11:59 ZUNDERT - Een opmerkelijk tafereel in de trouwzaal van het gemeentehuis in Zundert donderdagochtend. Maar liefst 29 kinderen van groep 5/6 van basisschool De Wegwijzer uit Achtmaal schoven, samen met burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert, aan de ontbijttafel. Ze namen deel aan het Burgemeestersontbijt. Een gezonde aftrap van de dag die, behalve in de gemeente Zundert, in 264 andere Nederlandse gemeenten plaatsvond.