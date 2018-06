'Afvalbak morgen al vaker legen? Zo werkt het helaas niet'

Een klus die simpel klinkt, maar heel wat voeten in aarden heeft, vertelt Quaars: ,,Verwacht niet dat ik het in een week regel, dat zou raar zijn. Ik ben nu elke week bij de mannen van de Afvalservice, om samen met hen te kijken naar oplossingen.''

80.000 nieuwe pasjes niet zo simpel

,,Ik kan wel zeggen: doe mij tien vuilniswagens erbij, maar dat kan niet. Meer pasjes? Dat is niet het moeilijkste probleem, nee. Maar daar zeg je ook niet: doe mij maar 80.000 nieuwe pasjes. Als we vaker gaan ophalen moeten we daar ook capaciteit in mensen voor hebben, in auto's. En we hebben te maken met regelgeving.''