Afval gaat burger Breda opeens heel wat geld kosten. Hoe is het zo ver gekomen?

BREDA - Het ophalen van vuilnis in Breda wordt elf procent duurder. Zo rekenen burgemeester en wethouders in een klap af met een gapend gat op de begroting van de dienst Afvalservice. Maar er zit meer aan te komen.

2,9 miljoen euro. Zo groot is het tekort waar Afvalservice mee kampt. En daar gaat de Bredase burger voor opdraaien.

Bezuinigingen voor de kiezen

Het is overigens niet zo dat de vuilnismannen er maar wat op los hebben geleefd. De afgelopen jaren hebben ze al diverse bezuinigingen voor hun kiezen gekregen. Zo zijn afvalwachten niet meer ingezet, is het communicatiebudget gehalveerd en kost het vervangen van een verloren afvalpas voortaan vijftien euro. Ook zijn vuilniswagens energiezuiniger gemaakt. En ondanks alles is het ziekteverzuim lager dan twee jaar geleden.

Maar het is allemaal niet genoeg. Er duiken te veel onkosten op. Sommige zijn nogal bijzonder. Zo is Afvalservice steeds meer tijd en geld kwijt aan mensen die per ongeluk een sleutelbos in een ondergrondse container hebben laten vallen. Wie deze pech heeft kan voortaan een rekening verwachten, met daarop een ‘kostendekkend tarief’.

Uit de pan gevlogen

Wethouder Daan Quaars (Afval, VVD) zoekt al een tijdje naar een oplossing voor de kostenoverschrijdingen bij Afvalservice. Hij weet waar de problemen zitten: papier en textiel leveren minder op, terwijl de verwerking duurder wordt. Verder is de belasting voor het verbranden van restafval duurder dan begroot. Ook lastig: de opvallend warme zomers van de afgelopen jaren. Er worden meer rondes gereden om gft-kliko’s te legen. Dat voorkomt de groei van maden, maar heeft ook tot gevolg dat de kosten voor overwerk en de inzet van uitzendkrachten uit de pan vliegen.

Lek boven water

Genoeg reden voor Quaars om eens na te denken over de vraag hoe het verder moet met de gewaardeerde maar sappelende dienst. Het resultaat is deze week gepresenteerd: het rapport ‘Afvalservice Breda, op weg naar (financiële) duurzaamheid’. Daarin staat wat er gaat gebeuren om het lek boven water te krijgen. Het blijft niet bij een eenmalige verhoging van de afvalstoffenheffing.

Voor het ophalen van grofvuil en snoeihout moet ook worden betaald. Waarschijnlijk 25 euro per ophaalbeurt. Quaars verwacht dat deze maatregel leidt tot het illegaal dumpen van afval. Daarom worden er extra ‘afvalboa’s’ ingezet. Overigens kan grofvuil nog wel gratis worden gestort bij een van de milieustations.

Nul kilo restafval

In 2015 is Breda begonnen met het nadrukkelijk scheiden van de afvalstromen, met als ultieme doel: nul kilo restafval. Zo ver is het nog lang niet, al is de hoeveelheid restafval per inwoner van 179 kilo in 2015 gedaald naar 127 dit jaar.

Quote Het is een wankel evenwicht. Daan Quaars, Wethouder Afval Breda In zijn plan wekt Quaars de indruk dat hij het te langzaam vindt gaan. Daarom wil hij de Bredanaar met ‘prijsprikkels’ aanzetten tot goed gedrag. Het komt er op neer dat hij overweegt om mensen te laten betalen voor het aanbieden van restafval.

De wethouder weet dat hij zich daarmee op glad ijs begeeft. Niet voor niets meldt hij dat de invoering van ‘prijsprikkels’ om draagvlak onder de bevolking vraagt. Quaars: ,,Als er onvoldoende begrip en gevoel van urgentie is, dan zal er sprake zijn van grootschalige vormen van afvaldumping. Daardoor stijgen de kosten en neemt de hoeveelheid restafval toe. Het is een wankel evenwicht.’’