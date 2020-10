Afval gaat Bredanaar geld kosten: ‘Maar in Etten-Leur is het nóg erger’

BREDA - ,,Het is niet mijn bedoeling om volgend jaar wéér een discussie over het tekort bij Afvalservice te hebben.’’ Daarom houdt wethouder Daan Quaars zijn poot stijf: er valt niet te tornen aan de verhoging van de afvalstoffenheffing in Breda.

Het voorstel om de ‘afvalbelasting’ met elf procent te verhogen valt zwaar op de maag van de gemeenteraad. Maar er is gewoon geen andere manier om het gat van 2,9 miljoen op de begroting van Afvalservice te dichten, zei wethouder Quaars (Afval, VVD) tijdens een vergadering met de fracties: ,,Alle quick wins zijn al ingezet. We komen er niet meer uit. Eigenlijk hebben we alleen de afvalstoffenheffing nog.’’

Quote Breda gaat oudere minima pesten. Boi Boi Huong, Raadslid Fractie Huong Niet alleen de heffing gaat omhoog, ook het ophalen van grof vuil gaat geld kosten: 25 euro per afspraak. Storten bij een van de milieustations blijft gratis. Ja, maar zo worden mensen zonder auto op kosten gejaagd, zeiden diverse fracties. ,,Breda gaat oudere minima pesten’’, was de conclusie van Boi Boi Huong (Fractie Huong).

Quaars zegt dat het ophalen van grof vuil met 25 euro per afspraak nog steeds niet kostendekkend is. ,,Dan zouden we 36 euro moeten vragen. Maar minima die het echt niet kunnen betalen bieden we kwijtschelding van de kosten aan’’, aldus de wethouder.

Afgeschreven wasmachine

Hij verwacht niet dat mensen met een afgeschreven wasmachine achterop hun fiets naar het milieustation rijden: ,,Zo’n ding koop je ook niet elke maand. In zo’n geval is er toch altijd iets te regelen met de buurman die wel een auto heeft.’’

Goed weggekomen

Diverse fracties willen weten of Breda als enige gemeente door dit soort afvalsores wordt getroffen. Dat is zeker niet het geval, aldus Quaars. Breda komt in verhouding zelfs goed weg, vindt de wethouder: ,,Kijk maar eens naar Etten-Leur. Daar is de afvalstoffenheffing met 52 procent gestegen.’’

Maar toch, waarom zo’n forse verhoging in een keer? Simpel, zegt Quaars: ,,Het is niet mijn bedoeling om volgend jaar wéér een discussie over het tekort bij Afvalservice te hebben.’’