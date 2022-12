Afval dumpen blijft niet ongestraft: dit jaar 59 boetes uitgedeeld in Breda

BREDA - Het dumpen van afval in de natuur komt regelmatig voor in Breda. Afgelopen weekend werden meubelstukken achtergelaten in een bosgebied in Teteringen. De gemeente heeft die zaak nog in onderzoek en zoekt naar degene die het afval dumpte. Dit jaar werden 59 overtreders achterhaald en beboet.