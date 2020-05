Afval Breda wordt duur geintje: tekort al vier keer zo groot.

Dertig kilo cocaïne in drugslab op woonwagen­kam­pje in Breda: twee verdachten blijven vast

13 mei BREDA - Twee van de vier verdachten van het versnijden en verpakken van cocaïne in een pand aan de Hamdijk in Breda blijven vast. Eén komt vrij, een vrouw was al eerder vrij. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.