Afschuw en treurnis in de Bilderdijkstraat in Breda

In de Bilderdijkstraat in Breda drommen maandagmiddag mensen samen voor het met linten afgezette rijtjeshuis op nummer 51. Even verderop op een speelweide voor de kinderen, wacht een traumahelikopter. In de woning heeft zich kort daarvoor een drama afgespeeld. Een 15-jarige tienermeisje dat er samen met haar gescheiden moeder woont, wordt in de keuken neergestoken.

In een afvoerputje zoeken agenten naar het mes

Kort daarop komt er bij de politie een telefoontje binnen van de vermoedelijke dader. Hij vertelt wat er gebeurd is. Politie en hulpdiensten rukken uit en treffen in de keuken de zwaargewonde tiener aan. Een overbuurvrouw ziet hoe verpleegkundigen het meisje nog proberen te redden. Maar de reanimatie mag niet baten. Ze overlijdt. In een putje in de tuin van het huis zoeken agenten naar het mes dat is gebruikt, weet de overbuurvrouw te vertellen. Maar of dat wordt gevonden is onduidelijk.

Nieuwe vriend

In de tussentijd wordt elders in Breda, de politie wil niet zeggen waar, een 16-jarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk dezelfde persoon als degene die 112 belde, maar dat wil de politie niet bevestigen. De jongen wordt direct vastgezet en verhoord. Een omwonende weet te vertellen dat het meisje sinds kort een nieuwe vriend had.

Quote Haar moeder heb ik vanochtend nog zien wegrijden naar haar werk. En nu is haar dochter dood. Daar moet je toch niet aan denken Buurtbewoner

Hier gebeurt nooit wat’

Ondertussen stroomt de straat vol met nieuwsgierigen. Ouderen slaan vertwijfeld de hand voor hun mond. ,,Afschuwelijk toch’’, mompelt een vrouw die aan de overkant het tafereel met in en uit lopende agenten in de woning stilletjes gadeslaat. ,,En dat in deze straat. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat, en nu dit.’’ En ander denkt aan de moeder. ,,Die heb ik vanochtend nog zien wegrijden naar haar werk. En nu is haar dochter dood. Daar moet je toch niet aan denken.’’

Moeders die hun kroost ophalen op de eerste schooldag van de om de hoek gelegen Petrus en Paulussschool, lopen een blokje om. ,,Dit hoeft mijn kind echt niet te zien’’, vertelt een moeder terwijl ze haastig doorloopt en haar dochter stevig vastheeft.

Zoveelste steekincident

Even later komt politiewoordvoerder Willem van Hooydonk met een persverklaring. Over de toedracht van de steekpartij is nog niks bekend, geeft hij aan. En ja, het is de zoveelste steekincident in korte tijd in Breda – na de Ettensebaan (verkeersruzie) en de haven in Breda (uitgaansleven) vorige maand – geeft hij toe.

Maar, zegt Van Hooijdonk. ,,Naar aanleiding van die andere steekpartijen heeft de burgemeester ook aangekondigd maatregelen te nemen. Maar dit is iets anders. Dit een steekpartij in een woning. Daar kun je heel moeilijk iets tegen doen.’’