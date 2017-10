‘Afscheidsinterview’ staatssecretaris Van Rijn met Suus (11) uit Dorst

Aanleiding is de Week van de Pleegzorg, van 1 tot 8 november. Zeker in Zuidwest-Nederland wordt daar veel aandacht aan geschonken. De mee naar Den Haag gereisde Marris van de Luytgaarden, adviseur jeugd van de gemeente Breda: “Wij zeggen in West-Brabant en Zeeland: een week is te kort, we maken er het Jaar van de Pleegzorg van.” Een initiatief dat Van Rijn even later van harte zal toejuichen.

De vragen heeft Suus samen met andere jonge Chatimereporters bedacht, zegt Lidia van Hooijdonk, initiator en hoofdredacteur. “Suus heeft zich heel goed voorbereid.”

Dat blijkt wel als we om 10.30 uur in het ruime kantoor van Van Rijn plaatsnemen. Op tafel staan flesjes water en een bordje met de naam Martin van Rijn in onze letters en (fonetisch) in het Chinees. Souvenir van een werkbezoek.

Pleegzorg

De staatssecretaris geeft uitgebreid antwoord op vragen als ‘Kunt u uitleggen wat u precies doet voor kinderen in de pleegzorg?’, ‘Praat u wel eens met kinderen die niet meer thuis wonen en wat vertellen ze dan?’ (Van Rijn: “Dat is het allerbelangrijkste: luister naar de kinderen zelf!”) en ‘Is dit uw laatste werkdag als staatssecretaris?’ (“Nee, waarschijnlijk wordt dat ergens volgende week.”)

Op Suus’ vraag ‘Waarom komt er niemand in de politiek écht op voor deze kinderen?’ reageert Van Rijn: “In de Tweede Kamer en op het ministerie is terecht juist veel aandacht voor pleegzorg. Dus ben ik het niet met je eens.”

Boek

“Daar schrok ik wel een beetje van”, bekent Suus na afloop. Na het interview krijgt de staatssecretaris het boek ‘Pleegouders - bijzonder gewoon’ van Karel Piethaan, dat vanaf 4 november in de winkels verkrijgbaar is, vol met persoonlijke verhalen van pleegouders. Het voorwoord is van Martin van Rijn zelf. Daarin zegt hij onder meer dat pleegouders een standbeeld verdienen.

De staatssecretaris heeft genoten van zijn ‘afscheidsinterview’. “Van kinderen krijg je toch een ander soort vragen, meer open.”

En hij prijst Chatime, dat dit onderwerp opgepikt heeft, zodat nog meer kinderen én hun ouders erover kunnen lezen. “Meer en betere voorlichting over dit onderwerp is heel belangrijk. Het komt nog te vaak voor dat mensen best willen, maar uiteindelijk toch afhaken.”

Aardig

Ook Suus, leerlinge van basisschool Marcoen in Dorst (groep 8), is tevreden: “Ik vond het wel goed gaan. Hij was heel aardig en legde het in duidelijke taal uit.”

De vraag wat ze later wil worden, is bijna overbodig. “Journalist, liefst politiek verslaggever.”