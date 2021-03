Afscheid van Taxi Jack: markante Zundertenaar, graag geziene man en trouwe supporter

Bedrijven­ter­rein aan A58 loopt snel vol: ook au­to-importeur Louwman verkast van Breda naar Gilze

12 maart GILZE - Bedrijventerrein Midden-Brabant Poort aan de A58 bij Gilze gaat als een tierelier. Kende het moderne terrein van 17 hectare moeizame tussenjaren, sinds een jaar of wat is er een run op grond. ,,Het gaat ondanks corona in sneltreinvaart. Binnenkort is het uitverkocht”, zegt Anouk Horrevorts van Roozen Van Hoppe, dat het gebied samen met Gilze en Rijen ontwikkelt.