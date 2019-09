Afscheid op Bredaas strand van ‘energieke, vrolijke en liefdevolle’ Floris

"Dit is de mooiste rotdag”, zegt Valentijn, de vader van Floris, voorafgaande aan de bijeenkomst zaterdagmiddag. Dat deze krant aanwezig is, gebeurt in goed overleg met de ouders. “Zoveel mensen hebben afgelopen week met ons meegeleefd. Dan willen we ook laten zien dat we op een mooie manier afscheid hebben genomen van Floris. Daarmee kunnen we dat stukje nu afsluiten”, aldus moeder Maryon.

Vakantiehuis

Floris overleed vorig weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, bij de brand in een houten vakantiehuis in het buitengebied tussen Galder en Strijbeek. Behalve Floris kwam ook zijn 9-jarige vriendje Stan uit Rotterdam daarbij om het leven.

Floris woonde met zijn ouders vlakbij het vakantiehuis. Die nacht logeerde hij en zijn vriendje in het chalet bij de oma van Stan. De vrouw kon zich net redden maar raakte wel gewond. Het onderzoek naar de brand is afgerond. De oorzaak is niet meer te achterhalen, maar niets wijst volgens de politie op een misdrijf of nalatigheid.

Belcrum Beach

De afscheidsdienst is op Belcrum Beach omdat Floris daar vaak te vinden was. Zijn ouders zijn er vrijwilliger en moeder Maryon heeft een bedrijf op het naastgelegen Stek, dat gelieerd is aan het strand.

Tijdens de ceremonie, waarbij ook Floris’ klasgenootjes van de Rudolf Steinerschool aanwezig zijn, wordt een beeld geschetst van een ‘energieke, vrolijke en liefdevolle jongen’, wiens ‘glinsterende ogen soms ook even in dondersteentjes’ konden veranderen.

"Waar jij kwam werd het een stukje lichter”, zegt een oud-lerares. En Frank Zijlmans, de voorzitter van Belcrum Beach, heeft het over 'het zonnetje dat altijd rond sprong op het strand’. “Met een big smile probeerde hij dan een lolly of een ijsje te bietsen bij de bar.”

Gedicht

Er worden filmpjes van Floris getoond, een gedicht voorgelezen en een zangeres zingt het nummer Yellow van Coldplay. Moeder Maryon spreekt ook kort even bij de onder bloemen en tekeningen bedolven kist. Ze koestert de mooie herinneringen aan haar zoontje, zegt ze: “Ik beloof je dat ik niet de rest van mijn leven huilend wakker word, want ik weet dat je altijd bij me bent.”

Aan het einde van de dienst zingen de honderden aanwezigen gezamenlijk het lied Dromendans van Vinzzent en vormen daarna een erehaag als laatste afscheidsgroet. Met een bakfiets gaat de kist naar Stek om vanaf daar per auto naar een begraafplaats in de buurt van Breda te worden gebracht.

Voor de 9-jarige Stan is zondag een herdenkingsdienst in besloten kring. Ook die vindt in Breda plaats omdat de ouders, die in Rotterdam wonen, nog altijd nauwe banden met Breda hebben.