Afrika in Alphen: zebravlees en loerende leeuwen

Documentai­re Binnen de Muren draait in Chassé Cinema

8:00 BREDA - In Chassé Cinema in Breda is op vrijdag 3 januari (19.00 uur) de documentaire Binnen de Muren van filmmaker Troy Gazan te zien. Binnen de Muren gaat over het leven van oud-cipier Ton Mink in de iconische koepelgevangenis in Breda. De oud-militair verruilde het leven op zee voor het leven binnen de muren van de gevangenis.