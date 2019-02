Afgezeken ‘nekvel-docent‘ Gerrit (64) krijgt vaasje van Klaas Dijkhoff: 'Hij verdient geen gescheld’

VIDEO Sophietje-zan­ger Johnny Lion (77) uit Breda overleden

8:28 De Nederlandse zanger Johnny Lion, die in 1965 een grote hit scoorde met het nummer Sophietje, is donderdag overleden. Dat heeft zijn collega Rob de Nijs bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De in Breda woonachtige Lion, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is 77 jaar oud geworden.