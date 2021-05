Afgezaagde regenpijpen leveren geld op voor Zundertse clubs en buurtschappen

Na de examens vrijwel direct naar huis: ‘Te veel napraten geeft stress’

18 mei OOSTERHOUT - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: Geschiedenis op het Sint-Oelbert Gymnasium in Oosterhout, een toets die volgens de meeste examenleerlingen goed te doen was binnen de tijd. We praten met ze na.