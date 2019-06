Afgetuigde Belg bij Hoge Vucht in Breda zou ripper zijn

BREDA - ,,Dit doen we nou met een ripper'', schreeuwden de mannen die op 8 oktober vorig jaar een Belg in elkaar sloegen bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. Dat heeft een getuige verteld. Tegen de vier mannen die de 21-jarige Belg zouden hebben beroofd van z'n tas en telefoon zijn vrijdag in de rechtbank in Breda taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist.

Een ripper is iemand die steelt van criminelen, meestal gaat het dan om wiet of andere drugs. Verdachte Alex S. (24) is voor verschillende drugsfeiten veroordeeld in het verleden en ook Oosterhouter Matthijs P. (28) kreeg een boete voor het bezit van wiet. Dat zou de gedachte staven dat het inderdaad om drugs ging, die dag. Hard bewijs daarvoor is er echter niet.

In elkaar geslagen

De mishandeling gebeurde net na middernacht. De Belg werd in een brandgang bij de Brusselstraat in elkaar geslagen en geschopt. Erna renden de drie daders een Ford Ka in. Die scheurde vervolgens weg. Getuigen zagen het gebeuren en daardoor kon de politie niet lang na het incident de verdachten oppakken. De telefoon van het slachtoffer lag nog in de auto.

Tijdens de rechtszaak bekende alleen Roosendaler Adem F. (23) dat hij 'tikken' heeft uitgedeeld. Dat hij de telefoon en de tas van de Belg meenam, ontkende hij. Bredanaar Alex S. en Matthijs P. vertelden de rechter dat ze pas na de beroving in de auto waren gestapt. Sabit Z. (23) uit Sint Willebrord zou alleen hebben gereden en niets hebben gezien.

Volgens officier van justitie Lucienne den Braber bewijzen echter onder meer de telefoongegevens dat ze er alle vier mee te maken hadden. De belangrijkste verdachten zaten al een halfjaar in voorarrest. Wat Den Braber betreft hoeven ze niet terug. Wel eiste ze nog taakstraffen tot 150 uur en een halfjaar voorwaardelijk bovenop het voorarrest.