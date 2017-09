Afgelopen jaar zeker 5 mishandelingen door een groep jongeren in Brabant

Burgemeester Depla doet oproep aan ouders van mogelijk bij mishandeling betrokken kinderen

13:21 BREDA - Burgemeester Paul Depla is zeer geschokt door wat zich donderdag heeft afgespeeld bij een park in de Namenstraat in de wijk Hoge Vucht. Een dertienjarige jongen werd daar door een grote groep jongeren in elkaar geslagen.