Afgelasting 538 Oranjedag zorgt voor opluchting in Breda: ‘Misschien is Palm Parkies beter geschikt’

Pleidooi voor bankjes op dijk Haagse Beemden

14:07 BREDA - Het wandel- en fietspad op de dijk langs de Waterweegbree in Breda kan wel een paar bankjes gebruiken. Dat vindt buurtbewoonster Christel Groot-Huiting. ,,Dit pad wordt veel gebruikt en de natuur is hier prachtig. Ik gun het mensen daar ook echt even van te kunnen genieten, op een bankje langs het water.”