Affaire ‘seksagent’ krijgt juridisch staartje

De vrouw vindt dat door toedoen van het korps indertijd ten onrechte informatie over haar op straat is komen te liggen. Rechercheurs spraken destijds met 23 vrouwen met wie de diender in zijn periode als wijkagent in ondermeer Baarle-Nassau had aangepapt. In die gesprekken werd niet met zoveel worden gezegd dat hun verklaringen later met naam en toenaam te lezen zouden zijn in het dossier dat in de ontslagprocedure tegen de agent werd gebruikt.