AED-voorvechter Piet Matheeuwsen (71) overleden

BREDA - De grote Bredase AED-voorvechter Piet Matheeuwsen is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. Ruim drie jaar geleden werd hij getroffen door kanker. Na een eerste succesvolle operatie kwam de kanker terug en was toen niet meer te behandelen.

‘Het kan een kwestie van dagen zijn, misschien weken en hooguit nog een paar maanden’, zei Matheeuwsen daar zelf over in april in een interview met BN DeStem.

Matheeuwsen werd geboren in Breda maar ging als twintiger met zijn vrouw Edy naar Rotterdam voor zijn werk als hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat werk viel hem zwaar door de diverse zelfdodingen op het spoor die hij meemaakte. Toen hij destijds bovendien een keer in elkaar zakte met een beklemmende gevoel op zijn borst, werd hij al op relatief jonge leeftijd afgekeurd.

Vrijwilligerswerk

Hij is toen begonnen met vrijwilligerswerk. In Rotterdam werd hij voorzitter van de Dierenambulance. Toen hij en zijn vrouw in 2002 terug naar Breda verhuisden, werd Matheeuwsen coördinator bij het reanimatie-onderwijs. Vanaf 2007 is hij begonnen zich hard te gaan maken voor een Bredaas netwerk van AED's (automatische externe defibrillatoren).

In 2010 leidde dat tot de eerste AED’s die publiek beschikbaar waren in de gemeente Breda. Onder leiding van Matheeuwsen, als voorzitter van de Stichting Breda AED Proof, breidde het netwerk gestaag uit. Inmiddels heeft de stichting meer dan 220 AED’s in bezit, heeft de gemeente ook nog een zo’n honderd apparaten en hangen er enkele tientallen bij bedrijven.

Onderscheiding

Voor zijn grote inzet voor zowel het reanimatieonderwijs als het AED-proof maken van Breda, werd Matheeuwsen in augustus benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.