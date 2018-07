AED's vanwege de hitte naar binnen gehaald en extra gecontroleerd

BREDA/MADE/BERGEN OP ZOOM - Beheerders en eigenaren van AED's voeren extra controles uit op de apparaten nu de temperaturen aanhoudend hoog zijn in Nederland. In de gemeente Drimmelen wordt een aantal AED's uit voorzorg zelfs overdag naar binnen gehaald.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bij oververhitting onbruikbaar raken, zo waarschuwde leverancier Medisol uit Vlissingen woensdag.

Buitenkasten

Hoewel de meeste AED's in speciale buitenkasten hangen die zijn voorzien van klimaatbeheersing, zijn die volgens het bedrijf niet berekend op de huidige tropische temperaturen. De elektroden op de apparaten kunnen maximaal 45 graden verdragen. In buitenkasten die in de volle zon hangen zou in theorie de temperatuur hoger op kunnen lopen.

Als er een kans is dat buitenkasten te warm worden, raadt Medisol aan de AED uit de kast te halen en op een koelere plek te zetten. Wanneer de temperatuur ’s avonds afneemt, kan het toestel weer terug geplaatst worden.

Drimmelen

Dat laatste doet de Reanimatiegroep Drimmelen al sinds vorige week vrijdag. "We kregen een melding dat een kast niet open ging. Dat bleek alleen bij die ene kast het geval te zijn. Maar toen hebben we wel besloten AED's in buitenkasten tijdelijk overdag naar binnen te halen," zegt bestuurslid Ad van der Made. De AED's blijven wel beschikbaar omdat de particulieren of bedrijven waar ze hangen, zorgen dat ze overdag aanwezig zijn. Drimmelen telt in totaal circa tachtig AED's waarvan de helft buiten hangt.

Breda

In de gemeente Breda hangen 380 AED's, daarvan worden er driehonderd door de Stichting Breda AED Proof beheerd en daarvan hangt weer ruim de helft buiten. "Wij verwachten geen problemen omdat de elektroden op onze AED's aan de achterkant zitten, dus aan de binnenkant van de kast, zodat ze minder snel warm worden," zegt voorzitter Theo Maas. Desalniettemin gaat de stichting komende week alle AED's die buiten hangen controleren.

Bergen op Zoom