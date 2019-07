AED-dieven krijgen celstraf voor stelen in Breda

De twee waren gefilmd toen ze op 13 oktober probeerden de levensreddende apparatuur te stelen aan de Voortakker in Breda. Een maand eerder had de jongste van de twee ook al een AED (automatische externe defibrilator) gejat bij winkelcentrum Stada. De apparaten kunnen levens redden van mensen die een hartstilstand hebben.

Dat laatste was voor Emerson M. de reden dat hij toch niet meer wilde stelen, zei hij dinsdag tegen de politierechter in Breda. ,,Mijn vader had er ook eens één nodig.” De rechter geloofde M. niet. Dat kwam vooral omdat hij tijdens de zitting ook nog vertelde dat hij het risico te groot vond, omdat ze de AED niet los kregen. Hij zat te goed vast om te pikken. Daarom was er volgens de rechter geen sprake van zogenoemd ‘vrijwillig terugtreden’.

In Breda en West-Brabant was vorig jaar een hele serie aan AED-diefstallen, met name in Sprundel, Zundert en Breda. In januari werd nog een groep van vijf mensen opgepakt voor diefstallen in de buurt van Breda en Etten-Leur.