Advocaten staken tegen plannen minister Dekker

Urban Trail Breda gaat door Cross Jumps en Run2Day, inschrij­ving geopend

17:00 BREDA - De KLM Urban Trail Breda trekt op zondag 24 maart in elk geval door trampolinepark Cross Jumps en hardloopwinkel Run2Day. Meer locaties in de stad maakt de organisatie later bekend. De inschrijving voor de loop is inmiddels geopend.