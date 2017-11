Advocaten: 'Geen onderzoek naar mogelijke rol Klaas Otto en No Surrender-lid bij liquidatie Van der Linde'

Volledig scherm Bloemen aan de Lunetstraat, op de plaats Peter van de Linde werd doodgeschoten na een bezoek een feest van verdachte Piet S. in café 't Hoekske. © ron magielse / pix4profs

Die kritiek leveren Alina van Vliet en Bas van Riel, advocaten van Corné R. uit Sprundel. Hij is de man die volgens het OM de dodelijke schoten heeft afgevuurd. Volgens de advocaten heeft een 'vermeende minnares' van het slachtoffer de politie verteld dat ze getuige is geweest van de liquidatie en dat een bij naam genoemd lid van No Surrender de schutter was.

Ook heeft de politie een tip gekregen van een informant over Klaas Otto, aldus Van Vliet. ,,Maar dat heeft slechts één telefoontje van de officier naar hem opgeleverd.''

De advocate beschikt ook over informatie dat de voor de strafzaak belangrijke getuige V., die haar cliënt aanwijst als schutter, 'full member is gemaakt van No Surrender en daardoor nu bescherming geniet'.

Wrok

V. speelt in de ogen van Van Vliet een sleutelrol in de valse beschuldigingen tegen haar cliënt. Hij is de getuige die de familie Van der Linden en de politie volgens haar op het spoor heeft gezet van R. en medeverdachte Piet S. uit Etten-Leur. De man uit Sint Willebrord heeft verklaard dat het tweetal hem vanaf september vorig jaar heeft betrokken bij de voorbereidingen van de moord.

De advocaat zegt dat de getuige liegt. Hij zou zich voor het karretje hebben laten spannen van H., een man die naar haar zeggen uit wrok handelt en op voet van oorlog met haar cliënt leeft 'omdat hij er met zijn vriendin vandoor zou zijn gegaan'. Enkele maanden voor de moord was er nog een flinke vechtpartij tussen de liefdesrivalen waar de politie aan te pas moest komen.

H. heeft volgens Van Vliet de nabestaanden van Peter van der Linden in zijn woning in contact gebracht met getuige V., aan wie hij 250 euro betaalde.

Munitie

De advocaten noemen het bewijs in de moordzaak zwak. Getuigen leggen volgens Van Vliet tegenstrijdige verklaringen af over bijvoorbeeld het postuur van de schutter. Peilingen van mobiele telefoons die R. in de buurt van de moord plaatsen, noemt ze 'onduidelijk'. Dat er op gevonden kogelhulzen dna van haar cliënt zit, is evenmin bewijs, oordeelt ze, want hij handelde in munitie. En de in Essen uitgebrand aangetroffen vluchtauto? Die zwarte BMW is volgens haar niet aan de plaats van het delict te koppelen.

Bestuurder

Vorige maand hield de politie een derde, nieuwe verdachte aan, David J. uit Sprundel, ook een bekende van Corné R.. Volgens een anonieme tip bestuurde hij de BMW en zat tijdens R.'s vriendin tijdens het misdrijf in de wagen. Diverse getuigen hebben de politie gemeld dat ze de vermeende schutter en bestuurder kort voor de moord in een zwarte BMW hebben zien rijden. Zo'n wagen is volgens Van Vliet echter makkelijk te verwarren met de donkere Audi waarin haar cliënt destijds reed.

Brief

Vrijdag beslist de rechtbank in Breda op het verzoek van de advocaat om de ontkennende R. na 8 maanden uit de cel te laten in afwachting van zijn proces. Ze wil de vermeende minnares van Van der Linde horen als getuige, alsook de vrouw van Klaas Otto. Die heeft een brief aan de rechtbank geschreven over de rol die Piet S. zou hebben gespeeld bij de liquidatie van Van der Linde.

Het OM wil dat R. in de cel blijft. Het is ervan overtuigd dat het de juiste verdachten voor de moord in het vizier heeft. In dat scenario is Piet S. de opdrachtgever die het slachtoffer in de val lokte door hem uit te nodigen voor zijn feest in café 't Hoekske, Corné R. de schutter die hem buiten doodschoot en David J. de bestuurder van de vluchtwagen. Naar het motief blijft het gissen, al stellen bronnen in het milieu dat S. een forse (drugs)schuld bij Van der Linde zou hebben.

Verdachten S. en J. zijn bij gebrek aan hard bewijs kort na hun aanhouding uit de cel gelaten. Klaas Otto ontkent volgens advocaat Louis de Leon elke betrokkenheid bij de moord: ,,Peter was een vriend van hem.''