Advocaat verdachte steekpartij Breda: 'Buurt heeft voor eigen rechter gespeeld'

Dat laat zijn advocaat Romando Neijndorff weten aan deze krant. De verdachte werd vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.



De rechtbank Zeeland-West-Brabant bevestigt dat de verdachte twee weken langer in hechtenis blijft. De advocaat van J.B. weinig kwijt over de steekpartij: ,,Het gaat om een ernstige zaak", aldus Neijndorff. ,,We wachten het politieonderzoek af."

Dat zijn cliënt door de buurt werd ingerekend noemt hij een 'ernstige zaak': ,,We overwegen aangifte te doen van mishandeling. Hoe dit is gegaan is niet zoals het hoort. De buurt heeft voor eigen rechter gespeeld. Daarbij heeft mijn cliënt letsel opgelopen." Wat voor letsel, daar wil de advocaat geen uitspraken over doen.

Een onderzoekteam van de politie kijkt naar de beelden van het burgerarrest, laat een woordvoerder weten. ,,Maar we hebben niet de indruk dat er feiten gepleegd zijn die niet kunnen", aldus zegsman Eric Passchier. ,,Of de verdachte moet iets anders vinden. Er wordt naar gekeken. Maar we hebben ook begrip voor de emoties in de buurt."

Bij het Openbaar Ministerie reageert woordvoerster Martine Pilaar op de zaak: ,,Burgeraanhoudingen mogen, maar we moeten kijken of er grenzen zijn overschreden." Voor nu is dat niet het geval. ,,Mocht er aanleiding toe zijn om dat te denken, dan zullen wij dat zeker serieus nemen."