Advocaat verdachte dodelijke steekpartij Breda: ‘Voelt alsof je de mond wordt gesnoerd’

Pirone wil verder dan ook niks kwijt over de motieven van de man die nu vastzit en of hij een bekentenis heeft afgelegd.



De politie bracht eerder naar de buiten dat de verdachte van de dodelijke steekpartij al meer op zijn kerfstok had. Zo is hij in het verleden meerdere malen veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten (inbraken). Afgelopen week werden bovendien beelden op tv - gemaakt met een bewakingscamera - uitgezonden van de dramatische gebeurtenissen in het eerste weekend van november in Breda. De 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht werd toen na een avondje stappen ‘s nachts om 04.00 uur op de Nieuwe Prinsenkade neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Daarop was ook de verdachte te zien. Deze week besliste de strafkamer van de rechtbank in Breda dat de voorlopige hechtenis van de Bredanaar met nog eens negentig dagen is verlengd.