Advocaat schrikt van hoge strafeis in proces viervoudige moordzaak: ‘Ze handelde uit liefde’

Zelf was de vrouw er niet, om die eis aan te horen. Volgens haar advocaat leeft ze in angst. „Ze zit in een doodenge zaak, waarover ze liever zwijgt dan dat ze iets zegt wat haar in de problemen kan brengen.” Dat heeft ze tegen de politie tot op de dag van vandaag gedaan. Althans, dat dacht ze.

Gesprek met undercoveragent

Belangrijk bewijs dat Zizi W. een rol speelde in de wapenleverantie is afkomstig uit het gesprek dat ze had met een undercoveragent. Daarin heeft ze het over wapenhandelaar Dennis van D. uit Sint Willibrord, over ‘die dingen’ - wat volgens het OM refereert aan de wapens - en over dat ze ‘dit’ nooit verwacht had. ‘Dit’ zou slaan op de viervoudige liquidatie. Uit het gesprek is op te maken dat Zizi W. haar vriend Dejan A. met de Brabanders in contact bracht.