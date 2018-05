Advocaat: Kobus Lorsé te ziek voor moordproces John Wassink

Het lichaam van Wassink werd in juli van dat jaar ingepakt in zeil gevonden in het Markkanaal bij Breda. Enkele dagen ervoor was hij doodgeschoten in zijn woonwagen bij zijn autobedrijf in Roosendaal. Dat bleek onder meer uit het bloedbad in de woonwagen.

Te ziek

Quote Hij kan nog niet eens van hier naar de deur lopen Advocaat Ed Manders Lorsé lijdt aan zware longkanker en aderverkalking, vertelde zijn raadsman Ed Manders dinsdag in de rechtbank in Breda. ,,Hij kan nog niet eens van hier naar de deur lopen.'' Manders benadrukte dat hij zelf geen arts is, 'maar ik denk niet dat hij zijn zaak bij kan wonen.' De rechtbank besloot dat de behandeld longarts binnen twee weken moet laten weten of Lorsé in staat is om zijn proces bij te wonen.

De Zigeuner is al jarenlang verdachte in de zaak, mede doordat zijn dna is gevonden op het vermoedelijke moordwapen. Hij kwam na een halfjaar echter weer vrij, omdat er onvoldoende bewijs leek te zijn. Het Openbaar Ministerie zou nu echter nieuwe aanwijzingen hebben. De inhoudelijke behandeling is nu gepland op 27 juni.

Opmerkelijk