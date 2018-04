Advocaat-generaal geeft rapper Ismo ongelijk: Hij beledigde homo’s en joden wél met opzet

BREDA – Rapper Ismo uit Breda heeft in een omstreden rap weldegelijk met opzet homoseksuelen en joden beledigd. Dat oordeelt een advocaat-generaal van de Hoge Raad woensdag. De veroordeling door het gerechtshof dient volgens hem dan ook in stand te blijven.

Het Gerechtshof veroordeelde Ismo vorig jaar tot een geldboete van 1500 euro. De rapper uit Breda schreef in zijn nummer Eenmans twee zinsneden die slecht vielen. ‘Ik haat die fucking joden nog veel meer dan de nazi’s’ en ‘Flikkers geef ik geen hand’.

De rechtbank in Breda vond bij die laatste zin in de rest van de tekst voldoende duidelijk worden dat geen homo’s werden bedoeld. Het gerechtshof was het daar totaal niet mee eens en legde in tegenstelling tot de rechtbank wél een straf op.

In cassatie

Ismo beriep zich op zijn artistieke vrijheid en ging in cassatie. Dat betekent dat de Hoge Raad moet gaan kijken of het Gerechtshof het recht goed heeft uitgelegd en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. Een advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad nu om de uitspraak in stand te houden.

De Bredase rapper vindt dat hij door de media verkeerd wordt geïnterpreteerd en wijst op veel verder gaande uitspraken van anderen. ,,Ik maakte Eenmans toen ik nog niet bekend was’’, zei hij eerder tegen BN DeStem. ,,Sindsdien heb ik ook veel goede dingen gedaan. Ik wil niet worden gezien als iemand die veroordeeld is voor belediging.’’

Wat betekent het advies?