Advocaat eist vrijlating 14-jarige verdachte en blijft tot middernacht op politiebureau Breda zitten

De 14-jarige jongen werd zondagmiddag opgepakt voor onder andere bedreiging en vernieling in de zorginstelling waar hij verbleef. Daarnaast verzette hij zich bij zijn arrestatie. Politie en justitie wilden hem vasthouden, zodat hij maandag kon worden verhoord. Maar daar stak Schouten een stokje voor. ,,Een minderjarige in de cel zetten voor een klein vergrijp is tegen de verdragen die Nederland heeft ondertekend. Kinderen onder de vijftien jaar sluit je niet op, tenzij ze een zwaar vergrijp hebben gepleegd.'' Hij kreeg op het bureau echter te horen dat de gearresteerde jongeman niet vrij zou komen.



Over de ernst van de feiten verschillen justitie en de advocaat van mening, zo blijkt ook maandag. Het Openbaar Ministerie (OM) wil er weinig over zeggen, omdat het in zaken met minderjarigen zelden details naar buiten brengt. ,,Het gaat in elk geval niet om een Halt-zaak'', zegt een woordvoerder. Zij spreekt van 'forse feiten'.



De advocaat was daar zo gepikeerd over, dat hij zondagavond tientallen tweets de wereld in stuurde. Er werd overlegd tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de zorginstelling en de advocaat, maar samen kwamen ze er urenlang niet uit. Zelfs toen het politiebureau op de portier na verlaten was, weigerde Schouten daarom te vertrekken.