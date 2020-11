Advocaat: ‘Breda kan Driessen niet zomaar uit huis zetten’

UPDATE In een avond tijd drie coronafees­ten beëindigd in Breda: ‘De meesten vonden de regels maar onzin’

31 oktober BREDA - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere coronafeesten beëindigd in Breda. Bij een van de feesten was een bedrijfspand ingericht als café. Daar werden 14 bekeuringen uitgedeeld.