Advocaat Bart V. (44) uit Dongen 'handelde in wapens alsof het worstenbroodjes waren'

Die uitspraak deed Gudde tijdens de eerste openbare rechtszitting in de zaak, gisteren in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. ,,Het was V. die begon over vuurwapens. Het was V. die de deal sloot tussen de koper en medeverdachte Van D.

Het was V. die precies wist wat voor vuurwapens Van D had, die altijd aanwezig was bij de deals en die altijd geld wilde hebben. V. handelde in hennep en wapens alsof het worstenbroodjes waren.''

Verslaving

De Rotterdamse rechtbank besloot gisteren dat V. voorlopig nog vast blijft. De inmiddels geschorste advocaat heeft bekend dat hij een rol speelde bij deals waarbij een geheim agent was betrokken. Het kwam allemaal door zijn verslaving aan alcohol en drugs. Hij zei bij de reclassering dat hij bang is voor een terugval.

Hij ziet er tegenop om naar huis te gaan, omdat daar de verleiding van alcohol en cocaïne groot is. De kans op herhaling schat de reclassering hoog in. De rechtbank: ,,Dat betekent dat uw eigen uitlatingen een reden zijn om u niet vrij te laten.''

De deals die de geboren Dongenaar sloot, zijn deals met een undercoveragent, die zich voordeed als Duitse investeerder in goud, onroerend goed, wapens en hennep.

Undercoveragent

Via tussenkomst van V. kocht hij wapens bij vader en zoon Arie (70) en Dennis (31) van D. in Sint Willebrord. ,,Zonder deze undercoveragent had mijn cliënt de strafbare feiten niet eens gepleegd'', verweerde zijn advocate Najet Assouiki hem. Volgens Assouiki moet V. daarom hoe dan ook geen straf krijgen, omdat justitie de strafbare feiten zelf uitlokte.

Maar vooral vindt V. dat de inzet van een geheim agent en pseudo-koop veel te radicale instrumenten waren om hem aan te pakken. Volgens zijn advocate ligt het bij een verdenking als deze alleen maar in de lijn om zijn telefoon te tappen. Wat haar betreft is de inzet van undercoveragenten buitenproportioneel. Zo zeer zelfs dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard en V. vrijuit. De rechtbank besluit daarover pas later.

Meer aanhoudingen

Gudde liet maandag weten dat er meer aanhoudingen zijn verricht in de zaak. Behalve de vier die al gepakt waren, zijn er nog zes. Mogelijk wordt dat nog meer.

Uit stukken die BN DeStem heeft ingezien blijkt dat V. de geheim agent in contact bracht met Hemet P. in een theehuis in Breda.

Daar koopt de agent op 5 mei als proef een kilo hennep voor 4500 euro. V. krijgt 100 euro voor het regelwerk. Op 2 juni koopt de 'Duitser' 5 kilo wiet. Kosten 20.500, plus 800 euro voor V.

Daarna gaat het niet meer om drugs, maar wapens. V. gaat op dezelfde manier te werk alleen rijdt hij nu naar Sint Willebrord, waar de Duitser op 28 juni een pistool koopt en op 6 en 18 juli nog drie. Op 22 juli klapt de val en worden de verdachten opgepakt.