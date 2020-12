Adoptieboom en vega-diner: tips voor een groene kerst

1. Boom en versiering

Nep of naald? Waarmee haal je nu écht een groene boom in huis? Dat is om het even, zegt Milieu Centraal. Kunstkerstbomen belasten het milieu op een andere manier dan 'echte' bomen. Als je voor kunst gaat, is het verstandig een tweedehands exemplaar of een waar je minstens tien jaar mee zult doen aan te schaffen.