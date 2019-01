Adank over ‘tegenprestatie’ Breda: ‘Ik ben er het liefst snel weer vanaf’

Regionaal trainings­cen­trum voor handbal­jeugd in Breda

23 januari BREDA - Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) start met ingang van 1 augustus 2019 een regionaal trainingscentrum (RTC) in sporthal de Ganzerik in de Haagse Beemden in Breda voor talentvolle handbalsters en handballers in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar en 16 tot 22 jaar (alleen meisjes).