Ad Willemse verzorgt Zundertse oorlogsgraven: 'De slachtoffers verdienen respect'

Willemse is in Zundert de ogen en oren, de 'consul' voor de Oorlogsgravenstichting. Een taak die hard nodig is. De landelijke stichting wil dat alle circa 50.000 Nederlandse oorlogsgraven, waar ook ter wereld, er verzorgd bij blijven liggen. Daar is hulp hard bij nodig.

Bouwkundige

Voor Willemse was het aanvankelijk een taak die hij erbij kreeg toen hij 17 jaar geleden als bouwkundige op het Zundertse gemeentehuis kwam werken. ,,Ik nam het over van mijn voorganger." Maar, zo bleek: ,,Doordat ik de graven bezocht, begon het me te raken."

De gemeente Zundert telt 18 oorlogsgraven. Waarvan de vier op de begraafplaats in Rijsbergen misschien wel het meest aangrijpend zijn. ,,Daar ligt de familie Neefs. Moeder en drie kinderen. Na verraad kwamen ze om bij het Drama van de Vloeiweide." Waar bij hun boswachterswoning een illegale radiopost was. ,,De jongste, Cornelis, was nog maar 4 jaar."

Bommenwerpers

In de kern Zundert bekommerde Willemse zich om 13 graven van geallieerden. ,,Hun bommenwerpers stortten, nadat zij in Duitsland waren geweest, hier neer. Op", bladert hij even: ,,Op 27 april, 22 mei en 17 juni 1944. Vlak na elkaar. De slachtoffers liggen allemaal in Zundert. De jongste nog maar 18 jaar, de oudste 36. De anderen vooral begin twintig." Ongelofelijk als je daar bij stil staat.

En dan is er nog één graf. ,,Ja. Van Cornelis van Genk. Hij stierf in Duitsland, was dwangarbeider. Ook hij is oorlogsslachtoffer." Zo gaan achter alle graven verhalen schuil. Willemse raakte erdoor geïnteresseerd, begon zich meer in de geschiedenis te verdiepen.