Acute woningnood? WonenBreburg start pilot ‘spoedzoekers’

BREDA - Woningcorporatie WonenBreburg begint een pilot met het aanbieden van huurwoningen aan zogeheten spoedzoekers. Het gaat om mensen in acute woningnood, die met spoed een huis nodig hebben, door uiteenlopende omstandigheden. De eerste woning komt 15 april al vrij. ,,Het streven is dit jaar 25 spoedzoekers te huisvesten.”

De krappe woningmarkt is voor mensen die met hoge spoed een woning zoeken een crime. Een snelle en passende oplossing is niet altijd binnen handbereik. ,,Zeker niet wanneer een woningzoekende weinig tot geen inschrijftijd heeft opgebouwd. We starten daarom met een pilot, om deze mensen sneller te kunnen huisvesten”, aldus WonenBreburg in een verklaring.

Pilot in Breda en Tilburg

De pilot loopt zowel in Breda als in Tilburg, waar vijftig spoedzoekers worden gehuisvest. Caroline Timmermans, bestuurder van WonenBreburg: ,,Behalve de snelle huisvesting willen we ook het verhaal achter de spoedzoeker in beeld krijgen. Wie is die Bredase spoedzoeker nu eigenlijk? Zo kunnen we na afloop van de pilot bepalen of we structureel spoedzoekers een woning gaan aanbieden, en weten we waar deze woningen aan moeten voldoen.”

Quote Samen met wijkteams hebben we een aantal woongebou­wen aangewezen, zodat er spreiding is. Caroline Timmermans, Bestuurder WonenBreburg

Timmermans: ,,Samen met de wijkteams hebben we een aantal woongebouwen aangewezen, zodat er spreiding is in de wijken en woningen gefaseerd beschikbaar komen. Als een woning vrij komt omdat iemand verhuist, wordt de woning aangeboden.”

De spoedzoeker moet aan een aantal criteria voldoen. Dan gaat het om ‘aantoonbare dringende huisvestingsbehoefte’, binding met Breda, maximale inschrijftijd van 1,5 jaar bij Klik voor Wonen (gemiddelde actieve zoektijd) en een kandidaat mag niet eerder een woning hebben geweigerd.

Advertentie op Klik voor Wonen

De werkwijze: als er een woning vrijkomt wordt er een 24-uurs advertentie op Klik voor Wonen gezet. Spoedzoekers reageren via Klik en loting bepaalt wie er op gesprek komt. ,,Bij toewijzing krijgt de spoedzoeker een tijdelijk contract voor maximaal twee jaar en moet binnen die periode een andere woning vinden. Ze krijgen begeleiding in het verder zoeken van onze woonadviseur.”