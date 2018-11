Actuele thema's bij dorpsavond Achtmaal

Het is een greep uit de onderwerpen die vrijdagavond 23 november aan bod komen tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad en Buurtpreventie. Een avond waar de wethouders Kok, De Beer en Zopfi aanwezig zijn, waar Marien Provoost iets vertelt over ‘Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ en wijkagent Arie Boelhouwers is uitgenodigd om het te hebben over de veiligheid in Achtmaal. Aanvang: 20.00 uur in De Nachtegaal.