Actievoerders zuidelijke rondweg bieden excuses aan voor oproep vlag halfstok te hangen

update Doodgesto­ken Megan (15) en verdachte waren bekenden van elkaar, bloemen voor ouderlijk huis

12:43 BREDA - In de Bilderdijkstraat in Breda is het onderzoek naar de dood van de 15-jarige Megan nog in volle gang. De leerlinge van het Bredase Onze Lieve Vrouwelyceum overleed maandag na een steekpartij. Een 16-jarige jongen zit vast als verdachte. Hij is een bekende van het slachtoffer, zo bevestigt de politie.