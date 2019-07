Acties op komst bij Amphia Ziekenhuis

Het personeel van het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout dreigt met acties nu de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Mogelijk worden er binnenkort zondagsdiensten gedraaid waardoor alleen spoedgevallen nog worden behandeld.

,,De actiebereidheid is groot. Ik schat dat 60 tot 70 procent van het personeel gaat meedoen’’, zegt Gerard Groeneveld, behalve anesthesie-verpleegkundige in het Amphia ook lid van een deze week opgericht actiecomité onder het personeel.

Binnen nu en een paar weken

Komende maandag vergadert het comité over eventuele acties. Groeneveld acht de kans groot dat er binnen nu en een paar weken zondagsdiensten op een normale werkdag in het Amphia gedraaid gaan worden. In dat geval vervallen alle niet spoedeisende operaties op die dag, blijven de poli’s dicht en worden op de spoedeisende hulp alleen patiënten geholpen die direct hulp nodig hebben.

Spandoeken

Dat het veel medewerkers menens is, bewijzen de spandoeken in de ontvangsthal van het Amphia aan de Molengracht. Bovendien lopen veel verpleegkundigen met actiestickers rond. Als besloten wordt om actie te gaan voeren zal dat vermoedelijk in alle drie de vestigingen van het Amphia gebeuren. Molengracht, Langendijk en het voormalige Pasteur Ziekenhuis in Oosterhout, zegt Groeneveld.

Recent liepen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg vast. Het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) werd door de bonden afgewezen. Om de werkgevers onder de druk te zetten worden in diverse ziekenhuizen sindsdien acties voorbereid.

Zo werden donderdag bij vijf afdelingen bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar al zondagsdiensten gedraaid. Vandaag volgt het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en volgende week het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ook in de Amsterdamse ziekenhuizen wordt op acties gebroed.

Werkdruk

Groeneveld rechtvaardigt de acties door te wijzen op de werkdruk in de ziekenhuizen. ,,Op veel plaatsen is een enorm tekort aan medewerkers waardoor verpleegkundigen nauwelijks vrij kunnen nemen. Veel werknemers die vrij zijn voelen zich moreel verplicht in te vallen als er weer eens ergens een gat valt. Maar daar doen de werkgevers niks aan en dat kan niet langer.’’