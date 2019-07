Update + Video Grote schade na brand in schuur met olievaten bij Baar­le-Nas­sau, rookwolken waren van veraf te zien

14:17 BAARLE-NASSAU - In een grote schuur vol olievaten bij Baarle-Nassau woedde woensdagmiddag een uitslaande brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven, maar het gebouw is flink beschadigd. Onder meer het dak is verwoest. De donkere rookwolken waren al van veraf te zien. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt.