Actieclub wil meer dan mooie woorden: ‘Mensen met een handicap worden in Breda vrij snel vergeten’

De Gegenpres­sing Podcast | Hyballa roept veel emoties op, korte- of langeter­mijn­vi­sie NAC en het andere geluid van Karelse

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze extra aflevering gaat het over de terugkeer van Peter Hyballa als trainer van NAC.

19 januari