Actie tegen overlast bij hostel Night Flight in Breda verloopt rustig

BREDA - De actie van de SP en omwonenden bij hostel Night Flight aan de Nijverheidssingel in Breda is rustig verlopen. Van 22.00 uur zaterdagavond tot 04.00 uur zondagochtend heeft een ploeg staan posten tegen overlast en om waar nodig gasten aan te spreken.

De actie was bedoeld tegen de al een paar jaar slepende overlast en het in de ogen van de actievoerders gebrekkige optreden daartegen. Fractieleider Bas Maes van de SP laat in een verklaring weten: ,,Cameratoezicht, handhavers van de gemeente die nu opeens wel in grote getale aanwezig waren en zelfs een beveiliger van hostel Night Flight zelf. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat de nacht van zaterdag op zondag rustig is verlopen. Dat is winst voor de omwonenden die eens een weekendje geen nachtelijke overlast hebben ervaren.''

Houdbare oplossing

Maes vervolgt: ,,Maar dit heeft natuurlijk alles met ons aangekondigde bezoek te maken. Dit is geen houdbare oplossing voor de lange termijn. ’s Middags nog stonden er wel weer groepen drinkend voor de deur, werd er alcohol mee het hostel ingenomen en stonden gasten op het dak.''

Exploitant Tina Otero van Night Flight spreekt dat tegen: ,,De overlast komt van uitgaanspubliek, van mensen die aankomen met alcohol en bij het hostel aankloppen. Ik zeg dan opdrinken of weggooien. Ze komen hier in ieder geval niet met alcohol binnen. Meer kan ik niet doen. Ik doe mijn best. Ik kan niet handhaven op straat.'' Over de actie: ,,Ik vind dat ze hun tijd verdoen.'' Of ze een beveiliger in de arm heeft genomen: ,,Dat klopt niet. Die man is een goeie vriend van mij, hij komt wel vaker langs. Hij was in een kwartiertje weer weg.''

Mankracht